Lago di Como, il cimitero di automobili sui fondali: ecco il video

20 agosto 2024 a

a

a

C'è un vero e proprio cimitero di automobili sul fondale del lago di Como. E se per molti questa notizia può essere una assurda scoperta, per gli abitanti del lago tra i più famosi del mondo non è di certo una novità.

Al largo del Moregallo, la roccia sulla sponda occidentale del ramo di Lecco ci sono decine e decine di resti di moto, auto (anche d'epoca) e furgoncini. Le più vicine - come riporta Dagopsia - si trovano a 15 metri di profondità mentre quelle più distanti a circa 70 metri. Ma se pensate che si tratti solamente di vecchi rottami vi sbagliate di grosso: nelle profondità del lago sono state trovate anche vetture di lusso come Jaguar, Mercedes, Land Rover e perfino delle Ducati.

Tutti pazzi per le ville sul lago di Como: quanto valgono e chi se le compra

Ma come è possibile che in una delle mete più turistiche d'Italia esista questo cimitero d'auto? A quanto s’apprende dagli abitanti della zona, i veicoli sarebbero stati buttati in acqua da ladri e ricettatori per far perdere le proprie tracce. Ma non solo. Ci sarebbe un altro motivo che potrebbe spiegare lo strano smaltimento di rifiuti: c'è chi ha pensato a questo escamotage per realizzare delle vere e proprie frodi assicurative o per evitare il costo di rottamazione.

Ma il lago sarebbe anche teatro di un'altra triste realtà. Le acque davanti al Margallo sarebbero molto pericolose per le immersioni tanto che nel mese di marzo due sub hanno perso la vita. Episodi che hanno spinto perfino a chiedere una ordinanza al sindaco di Mandello Lario (mai redatta) per vietare le immersioni.