Bayesian, il mistero della scialuppa: cosa non torna dopo l'affondamento

21 agosto 2024 a

a

a

È corsa contro il tempo alla ricerca dei possibili sopravvissuti della sciagura avvenuta all'alba di lunedì a Porticello, in provincia di Palermo, quando lo yacht yacht Bayesian si è inabissato per il maltempo. Presenti 12 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio. Gli speleo-sub hanno sfruttato il varco di una vetrata dello scafo a 50 metri di profondità per entrare, ma, fin qui, gli esiti delle ricerche sono stati negativi. Ogni immersione non può durare più di 12 minuti, anche se ieri da Genova sono arrivati nuovi strumenti dalla durata maggiore, i ricercatori sono arrivati anche negli spazi comuni della barca: “Andiamo avanti passo dopo passo, perché ci sono decine di oggetti galleggianti». Va ricordato che ogni immersione non può durare più di 12 minuti, anche se ieri sera da Genova sono arrivati nuovi strumenti che consentono tempi più lunghi.

Ci si chiede come mai sei passeggeri siano stati lasciati indietro e non siano stati fatti salire sulla scialuppa di salvataggio. Di tutti i presenti sull’imbarcazione, 15 si sono salvati salendo sulla scialuppa. L'unico corpo che è stato trovato è quello del cuoco di Lynch, Ricaldo Thomas, gli altri sei erano semplici passeggeri. Tutti i membri dell'equipaggio si sono salvati. Il comandante James Catfield, 51 anni, neozelandese, ha spiegato: “Tutto è successo all'improvviso, non abbiamo visto la tromba d'aria arrivare”. Non si trovano il magnate britannico Mike Lynch, 59 anni, di fatto proprietario del vascello e organizzatore del viaggio, la figlia diciottenne Hannah, Chris Morvillo, un avvocato che ha difeso Lynch nel lungo processo negli Usa, e la moglie Neda. Si cerca anche Jonathan Bloomer, presidente della banca Morgan Stanley International, e la moglie Judy, alla guida di un ente di beneficenza. Si ipotizza che fossero nelle cabine e non abbiano avuto modo di uscire o che fossero in coperta e siano stati scaraventati in mare. La Guardia Costiera spiega: “Stiamo impiegando i sommozzatori dei Nuclei Subacquei”.