Bayesian, il gommone vicino allo yacht ribalta tutto

Ha ancora molto da dire e da risolvere il caso del Bayesian, il superyacht affondato a Palermo con 22 persone a bordo, tra cui il tycoon inglese Mike Lynch, lo scorso 19 agosto. Se ne discute a Quarta Repubblica, programma di approfondimento di Rete4 del lunedì sera, condotto da Nicola Porro. Attualmente in corso ci sono due inchieste: una penale della Procura di Termini Imerese e una tecnica dell’agenzia governativa britannica Marine Accident Investigation Brand (Maib). Il padrone di casa, Nicola Porro, annuncia una novità sul caso e dice: “Mai avremmo pensato di trovare un elemento ulteriore di giallo nel giallo, perché c'è una testimonianza che fino a questo momento non avevamo mai ascoltato, mai visto, è una testimonianza in cui interviene una novità”.

Porro, quindi, lancia il servizio della sua inviata, Valentina Accardo, che spiega che quella notte, infatti, c'era una testimone che ha assistito al naufragio e la Guardia Costiera di Porticello ha raccolto la sua testimonianza e l'ha sentita il 30 agosto, 10 giorni dopo il fatto. “Questa persona, titolare di una struttura a Porticello con delle telecamere sulla baia, ha raccontato cosa aveva visto quella notte, intorno alle 4, quando da casa era andata sul posto”. Le viene chiesto innanzitutto della presenza di un sistema di videosorveglianza, ma spiega di “non essere in grado di fornire i filmati in quanto le telecamere non sono collegate ad un sistema di registrazione”. Quando la Guardia Costiera chiede se abbia assistito al naufragio tira fuori un “elemento inedito che svela una pista mai percorsa ed apre nuovi interrogativi”. La presenza cioè di un gommone che naviga verso il Bayesian che sta per affondare. Questo il verbale del suo interrogatorio: “Quando sono arrivata al cantiere c'era la pioggia insistente e ho notato un gommone che dalla località Olivella si stava spostando verso il porto di Porticello in direzione della barca che stava affondando, ma che era ancora inclinata”. Dunque un battello misterioso, mai citato dagli investigatori… ma chi c'era a bordo, quante persone, da dove arrivava? Sono le domande giuste che pone la Accardo e infatti il dettaglio del gommone colpisce anche gli inquirenti che chiedono più particolari: “Il gommone che dall'Olivella si dirigeva verso il porto… sa riferire altri elementi?”.