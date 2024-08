Lodi, tassista preso a martellate da un nigeriano: arrestato

22 agosto 2024 a

È stato preso a martellate il tassista di Lodi che sulla sua macchina aveva fatto salire un immigrato nigeriano di 25 anni che si è rifiutato di pagare la corsa. La drammatica aggressione è stata ripresa e documentata dalle telecamere di videosorveglianza installate a bordo della vettura. Ed è proprio grazie al dispositivo elettronico presente sulla vettura che gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto sul taxi.

I fatti si sono verificati domenica attorno alle ore 22:00 quando un tassista ha accettato la corsa a San Donato in direzione Lodi. A salire sull'auto è un nigeriano di 25 anni residente a Sant'Angelo Lodigiano. Agli inquirenti il tassista avrebbe spiegato che arrivato il momento di pagare il 25enne avrebbe estratto un martello con il quale lo avrebbe colpito diverse volte alla nuca.

A segnalare l'accaduto è stata una signora che dopo aver visto dal balcone il 25enne nascondersi dietro una siepe ha chiamato immediatamente il 112. L'uomo è stato così arrestato in flagranza di reato per lesioni aggravate e denunciato a piede libero per il reato di porto di oggetti atti a offendere. Il tassista è stata trasportato in codice giallo presso l'ospedale locale per accertamenti.

