Terni, si schianta l'ultraleggero: due morti

Sono due le vittime rimaste coinvolte nel tragico incidente aereo avvenuto nella giornata di oggi alle 13, all'aviosuperficie "Alvaro Leonardi" di Maratta, in provincia di Terni. Il pilota e il passeggero sono morti sul colpo.

La pista è quella in cui solitamnete decollano e atterrano gli ultraleggeri. A precipitare è stato infatti un aereo di piccole dimensioni che a quanto s'apprende dalle prime ricostruzioni degli inquirenti aveva appena fatto le manovre di decollo. Il volo, che era diretto all'Aquila, ha preso fuoco in fase di atterraggio cadendo dopo aver superato nel breve tragitto la superstrada E45. A quanto pare il velivolo sarebbe registrato a Pescara. Inoltre, non si esclude che le persone a bordo avessero deciso di farsi un giro, toccando anche il piccolo scalo dell'Aquila dove sfortunatamente non sono mai arrivati. A seguito dell'impatto si è scatenato perfino un incendio che ha coinvolto la vegetazione cirocstante.

L'impatto - spiegano i vigili - è avvenuto alla fine della strada di Maratta, verso Narni poco dopo il Parco Chico Mendez. Sul posto si sono portati gli operatori del 118, le forze dell’ordine – la squadra Volante della questura di Terni e la polizia Locale – e tre squadre del comando provinciale del 115.