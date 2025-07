Garlasco, ultima valanga su Alberto Stasi: "Un solo dato scientifico"

Gli esiti degli ultimi rilievi eseguiti sui reperti relativi al delitto di Garlasco non lasciano spazio a ipotesi creative. Il delitto è quello di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Come scrive Anna Vagli nella sua rubrica sul Tempo, "l’unico dato scientifico che continua a gridare la sua storia è quello di Alberto Stasi (ex fidanzato di Chiara, ndr), già individuato con un giudicato senza appelli come l’assassino". L'unica cosa che ha permesso alla Procura di Pavia di tirare in ballo Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, ora indagato, sarebbe stato il presunto Dna maschile trovato sulle unghie della 26enne. Si tratta di un elemento che però la sentenza di appello bis, quella che ha condannato Stasi, ha già archiviato come un dato frammentario e contraddittorio.

Dai test sui polpastrelli di Chiara, ripetuti tre volte, non è mai emerso un profilo stabile. Inoltre, secondo il principio di Locard, ogni contatto lascia una traccia. Dunque i residui trovati sarebbero potuti provenire da un contatto qualunque, avvenuto prima dell’aggressione. Sempio, come lui stesso ha detto più volte, trovando la conferma nei racconti di Marco Poggi, nella villetta di Garlasco ci andava spesso. E nella quotidianità, il Dna arriva ovunque. Tra l'altro, stando a quanto stabilito dall’autopsia, la giovane non è riuscita a difendersi. Quindi, anche se quel profilo genetico venisse attribuito con certezza a Sempio, si tratterebbe comunque di un dato che nulla ha a che vedere col delitto.