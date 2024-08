Sharon Verzeni, sentito come teste il sosia di Johnny Depp: cosa gli hanno chiesto

24 agosto 2024 a

I carabinieri di Bergamo hanno ascoltato come persone informata sui fatti Fabio Del Miglio, noto sui social come il "sosia" dell’attore americano Johnny Depp. Il giovane ha spiegato ai cronisti di avere conosciuto Sharon Verzeni il 25 luglio in piazzetta a Brembate, dove la vittima dell’omicidio serviva ai tavoli in una pasticceria. "Sharon mi ha riconosciuto come sosia di Depp, sono il sosia ufficiale in Italia - ha affermato Del Miglio che è stato sentito un’ora e mezza dagli inquirenti -. Mi ha chiesto se fossi stato disponibile a pubblicizzare una cosa per lei". Di più, sulla richiesta della ragazza, non ha voluto dire.

Il "sosia" di Johnny Depp si è presentato vestito in una delle mise classiche dell’attore americano, col cappello e gli occhiali scuri. Fabio Del Miglio (e non Fabio Del Miglio, come scritto in precedenza) è stato intervistato in passato da diverse riviste di gossip e vive a Brembate, nella Bergamasca. Intanto Sergio Ruocco non è stato sentito ieri nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Sharon Verzeni. Ha invece "partecipato ad attività d’indagine che richiedevano la sua presenza" svolte dai carabinieri. Lo precisano gli inquirenti precisando che la sua posizione non è cambiata e continua a non essere indagato e smentendo, dunque, che siano state messe a verbale nuove sue dichiarazioni.