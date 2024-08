Sharon Verzeni, il sosia di Johnny Depp rivela: "Su di lei ho sbagliato"

26 agosto 2024 a

a

a

Non era Sharon Verzeni la ragazza che l’ha riconosciuto come il sosia di Johnny Depp. Lo spiega all’AGI Fabio Delmiglio, sentito ieri come persona informata sui fatti dai carabinieri di Bergamo nell’ambito dell’indagine sull’omicidio della donna accoltellata a morte nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola. «Sharon non l’ho mai conosciuta. Mi sono sbagliato, quella che ho conosciuto io era un’altra donna» dice Delmiglio.