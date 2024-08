Napoli, rubano cellulari i spiaggia e rischiano il linciaggio: il video

27 agosto 2024 a

È proprio il caso di dirlo: I tempi sono cambiati. I cittadini non ne possono più di furti e disavventure estive e a vedere quanto accaduto nei giorni scorsi su una spiaggia italiana sembrerebbe proprio che la situazione si sia ribaltata e che i cittadini non siano più disposti a farsi fregare così facilmente.

Siamo a Napoli, in spiaggia a Rotonda Diaz dove dei ladri rubano due cellulari a un algerino e a un cittadino italiano, ma ecco che scatta la rissa. I bagnanti non hanno voglia di farsi rovinare le vacanze tanto attese e sudate e così in spiaggia scatta la rivolta dei derubati. Grida, urla, la spiaggia si trasforma in pochi secondi in un ring a cielo aperto.

Nel video registrato a giugno e pubblicato il 26 agosto dal deputato di Alleanza Verdi, Francesco Emilio Bonelli, si vede chiaramente la rissa scoppiata per il furto dei telefonini. Entrambi i ladri sono stati identificati dai presenti in spiaggia, ma uno dei due è riuscito a fuggire con il bottino mentre per l'altro le cose si sono messe male. Il secondo ladro è stato medicato al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Per lui una prognosi di 20 giorni. Infatti, per sedare la rissa ci è voluto l'intervento dei carabinieri.

