Bayesian, lo sfogo dell'hostess in hotel: "Cambiatemi di stanza"

Come anime perse i sopravvissuti del Bayesian vagano per il resort Zagarella cupi e pensierosi. “Non riesco a dormire in una camera da cui si vede il mare". È disperata l'hostess superstite del super mega yacht naufragato alle 4 del mattino del 19 agosto al largo del Porticello (Palermo) dove hanno perso la vita sette persone tra cui il magnate Mike Lynch e la figlia 18enne Hanna.

La donna sopravvissuta alla terribile tragedia si trova attualmente ospite nel resort Zagarella ed è ancora sotto choc. Ma l'hostess non è l'unica testimone a essere ancora turbata dalla drammatica vicenda. Come riporta il quotidiano Repubblica, ad aggirarsi per la struttura c'è anche un uomo. Ha il volto provato e cammina zoppicando. La sua gamba è ancora avvolta dalla stessa fasciatura che si era fatto fare il giorno dell'affondamento del veliero.

Bayesian, non è finita: nei guai anche il marinaio di plancia, accusa pesante dai pm

Nelle prossime ore a lasciare il resort Zagarella saranno le altre due hostess, il nostromo Htun Mynt Kyaw e il marinaio Leo Eppel. Anna Barcares, la moglie dell'imprenditore Lynch ha lasciato l'isola con un jet privato alcuni giorni fa. Intanto, proseguono le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del naufragio. Dalla sottovalutazione del meteo avverso all razzo d'emergenza lanciato dopo l'affondamento i nodi da sciogliere restano ancora tanti.