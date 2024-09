Nessuno aiuta a ritrovare il cane sparito di nome Duce

Ignazio Stagno 03 settembre 2024 a

«Più gente conosco, e più apprezzo il mio cane». Farà sue queste parole di Socrate, Roberto Quarta (ex FdI), consigliere comunale a Brindisi, dopo aver toccato con mano l’odio che si è riversato sul suo amico a quattro zampe e sulla sua famiglia. Il tutto in un momento molto delicato: il cane è sparito nel nulla e il suo padrone ha lanciato un appello perché qualcuno lo aiuti a ritrovarlo. La colpa del povero rottweiler di quattro anni è nel nome che porta: si chiama “Duce”. «Speriamo non si sia trattato di un furto ma che si sia allontanato per il forte temporale di ieri», ha scritto il consigliere pugliese in un accorato appello sui social con tanto di foto del cane promettendo una ricompensa a chi glielo riporterà a casa. Ma quel nome ha scatenato una gazzarra sotto al post che ha purtroppo offuscato il messaggio e l’sos lanciato per le ricerche. I commenti sono tutti per l’appellativo del rottweiler. «Ha fatto bene a fuggire», hanno scritto diversi utenti.



Ma c’è anche chi ha tirato in mezzo piazzale Loreto augurando un brutta fine sia al cane che al padrone. E ancora: «Poi non vi offendete se vi chiamiamo fascisti», ha scritto un altro utente che ha usato il suo tempo non certo per dare notizie su un possibile avvistamento di “Duce”. Poi c’è chi fa della facile ironia: «Con quel nome pirla starà scappando lungo il lago di Como con direzione Svizzera». Non finisce qui. Le stupide battutine che tengono sullo sfondo la Seconda Guerra Mondiale si susseguono senza sosta: «Hai provato a vedere sotto i sedili di un camion? Magari si è travestito da tedesco», si legge sempre sui social. Ma qualcuno non ci sta a unirsi al coro da “La Sai l’ultima?” mentre un cane è finito chissà dove e il suo padrone sta in pena per riaverlo nuovamente al sicuro: «Che pena che mi fate, prendersela pure con un cane...», scrive un utente fermando così un’ondata di “cercalo a piazzale Loreto”. Ma si sa, i leoni da tastiera sono degli irriducibili: «L’altro cane che hai come si chiama? Adolf?», aggiunge un utente. Intanto i giorni passano e di “Duce” nessuna notizia. Quarta, che non ha mai risposto alle provocazioni, ha rilanciato sul suo profilo ancora una volta la foto di “Duce” con un messaggio chiaro: «Posso anche accettare l’idea di non rivederlo più, ma per favore non fategli del male», ha scritto il consigliere. Infatti nella stessa zona, qualche giorno fa è sparito un altro rottweiler maschio di circa 8 anni di nome Hunter. Le sue tracce si sono perse tra Latiano e Torre Santa Susanna.

Chissà, il suo padrone sarà stato più fortunato. Non avrà ricevuto commenti da Zelig e pieni di veleno mentre cercava di ritrovare il suo “amico”. Del resto chi non ha un cane non può comprendere fino in fondo il rapporto che lega l’uomo all’animale. Un rapporto che va ben oltre il nome. Che, va detto, nessun cane si sceglie. Ma ogni “Duce” ha il diritto di stare a casa con la sua “famiglia”. Con buona pace di chi usa la tastiera solo per raccogliere quattro like...