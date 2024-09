Bergamo, bimba di sei anni muore colpita dall'altalena davanti alla madre

03 settembre 2024 a

Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di relax e svago al parco si è trasformato in un vero e proprio un incubo a occhi aperti per la famiglia della bimba morta colpita alla testa dal seggiolino di un 'altalena che oscillava.

La tragedia è avvenuta in piazza Vittorio Veneto, a San Filastro, frazione a Villongo, intorno alle nove e un quarto di ieri sera. Il dramma si è consumato davanti agli occhi della madre e di tanti altri bambini presenti in piazza. La piccola era sull'altalena nel parco giochi di Villongo, nella bergamasca. Sono bastate poche frazioni di secondi per far scivolare la bambina dall'altalena che proprio mentre continuava la sua oscillazione è stata colpita violentemente dal seggiolino. La bambina era salita su un altalena per disabili.

Le condizioni della piccola bambina sono apparse fin da subito molto critiche, inutili sono stati infatti i tentativi del 118 di rianimarla. La bambina purtroppo è morta poco dopo all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" dI Bergamo lasciando tutta la comunità sconvolta. La minore, che viveva insieme alla famiglia originaria del Marocco a Credaro, avrebbe compiuto sette anni il mese prossimo. I Carabinieri di Sarnico, a cui sono affidate le indagini, avranno il compito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.