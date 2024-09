Sharon Verzeni, il video di Moussa Sangare subito dopo l'omicidio: chi lo incontra per strada

09 settembre 2024 a

Quel video che ha tenuto gli investigatori incollati alle telecamere e quella fuga come un proiettile di Moussa Sangare adesso sono concentrati in un clip che mostra il killer di Sharon Verzeni mentre fugge dopo averla uccisa con ben 4 coltellate. Di cue tre letali. Nel video che trovate qui di seguito, Moussa Sangare ha da poco ucciso Sharon Verzeni e pedala veloce verso casa. In queste immagini lo si vede chiaramente mentre arresta la sua corsa di fronte a un'auto, alla rotatoria di via XXV Aprile, a Chignolo d'Isola.

Da lì a poco una donna affacciata alla finestra nota una sagoma, quella di Sharon, che barcolla e chiede aiuto per poi cadere nella notte fonda della Bergamasca. Il video è il documento che di fatto incastra Moussa Sangare, è la prova di quella ferocia che ha armato la sua mano, di quella "voglia di uccidere" che ha portato la povera Sharon a trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Una scena da brividi. Ed è proprio da queste immagini che è partita la ricerca forsennata dell'assassino di Sharon. Una ricerca che si è conclusa circa un mese dopo l'omicidio. E ora quella terribile notte ha un volto grazie alle telecamere di sorveglianza. In un primo momento si era detto che l'uomo in bici era un testimone, poi la stretta fino alla verità più dolorosa: era l'assassino di Sharon.