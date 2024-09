Monte Bianco, "quando sono morti": i due alpinisti trovati senza vita? Cosa trapela

10 settembre 2024 a

Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, i due alpinisti dispersi da sabato sul Monte Bianco e ritrovati senza vita questo pomeriggio, sarebbero morti per assideramento già sabato scorso, mentre si trovavano in mezzo alla bufera. Il 53enne comasco e la 41enne genovese avevano fatto due telefonate ai soccorsi chiedendo aiuto e parlando del rischio di "morire congelati". A rendere difficili le ricerche, però, sono state soprattutto le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, con temperature fino a -15 gradi e venti fino a 150 chilometri orari.

L'ultimo segnale Gps dei telefoni di Sara e Andrea li posizionava a 4.500 metri di quota, sul "Mur de la cote", un ripido pendio ghiacciato che porta alla vetta. Ed è proprio lì che oggi sono stati ritrovati. Stando ai media francesi, inoltre, nelle ultime ore sono stati recuperati anche i corpi di due alpinisti sudcoreani, pure loro dispersi sulla montagna da sabato scorso, dopo essere stati sorpresi dal maltempo in alta quota.

Purtroppo, le speranze di trovare i due alpinisti italiani in vita erano quasi del tutto nulle. In mattinata, tra l'altro, anche un'altra donna è stata ritrovata senza vita in montagna. Si trattava di un'escursionista canadese, individuata nella zona del col de la Seigne, in fondo alla val Veny, vicino a Courmayeur. E' probabile che sia morta a causa di un malore. L'allarme era scattato lunedì sera, quando la donna non era rientrata a valle dopo un'escursione.