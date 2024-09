Meteo, crollo delle temperature di 6 gradi: dove e quando servirà il maglione

16 settembre 2024 a

Il weekend appena trascorso ha visto un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia mentre la tempesta Boris sferzava l’Europa centro-orientale causando anche alluvioni. Ma i prossimi giorni vedranno la goccia fredda in quota presente sui Balcani tornare verso il Mediterraneo e approfondire un minimo di pressione al suolo. Avremo così una settimana all’insegna dell’instabilità in Italia con possibilità di piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Sul fronte delle temperature non avremo invece sostanziali variazioni con valori che si manterranno anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italia che non mostrano sostanziali variazioni a questo quadro fino all’inizio della terza decade di settembre.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi: - Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio locali fenomeni possibili sulle Alpi, con neve anche fin verso i 1700 metri su quelli di confine. In serata e nottata peggiora su triveneto ed Emilia Romagna con piogge e temporali sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1600-1700 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. - Al Centro Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sul versante adriatico con piogge sulle coste. Al pomeriggio locali piogge anche sull’Appennino abruzzese. In serata e nottata ulteriore peggioramento sui settori adriatici con piogge e temporali sparsi, variabilità asciutta altrove. - Al Sud e Sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente, locali piogge sulle coste di Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio peggiora sulle regioni peninsulari con piogge e temporali sparsi, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata e nottata non sono previste variazioni con maltempo ancora sulle stesse regioni. Temperature minime in generale lieve rialzo, massime stabili o in lieve aumento al Sud e sulla Sicilia ed in calo sul resto d’Italia.

Ed ecco le previsioni domani: - Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse tra Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio attese piogge e temporali sulla Romagna con fenomeni anche intensi; instabilità sulle Alpi occidentali con neve a quote di alta montagna. In serata e in nottata fenomeni che insistono sull’Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. - Al Centro: Al mattino maltempo con piogge sparse, anche intense sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli a tratti coperti. In serata ancora maltempo su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo; nessun cambiamento atteso nel corso delle ore notturne. - Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulle regioni peninsulari, variabile sulle Isole. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia; isolati temporali attesi sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse tra Molise e Puglia; residui fenomeni attesi sulla Sardegna meridionale. Temperature minime in generale rialzo; massime in diminuzione, specie al centro-nord.