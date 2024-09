Napoli, la tragedia: morta Chiara Jaconis, la turista colpita da una statuetta di marmo

17 settembre 2024 a

a

a

Non ce l'ha fatta Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni colpita lo scorso 15 settembre da una pesante statua di marmo caduta da una finestra nel centro storico di Napoli. La donna si trovava in gita nel capoluogo campano insieme al suo fidanzato quando dal balcone di una palazzina sono iniziati a volare giù alcuni oggetti.

Prima della statuetta, dal balcone era caduta una bottiglietta di plastica. Il tragico incidente è avvenuto in via Sant'Anna di Palazzo, ai quartieri spagnoli. La donna si era trasferita da qualche anno in Francia dove lavorava nel settore moda di lusso. La giovane coppia sarebbe dovuta partire nella serata di domenica dall'aeroporto di Capodichino.

"Ogni abbraccio può essere l'ultimo": Luca Salvadori, l'ultimo drammatico messaggio con Aurora Ramazzotti

La famiglia della ragazza è già arrivata a Napoli dove il Comune ha messo a disposizione una sistemazione nei pressi dell'Ospedale del Mare dove la giovane è stata ricoverata dopo l'incidente e dove è deceduta in mattinata. Sulla vicenda la Polizia ha aperto un'indagine e grazie alle telecamere di un b&b è riuscita a individuare il balcone da cui è caduta la statuetta. Quel viaggio doveva essere un regalo di compleanno del fidanzato, 29enne di Bologna, per i 30 anni di Chiara. "Era felicissima, perché non era mai stata a Napoli", ha raccontato il fidanzato al Mattino di Padova