Lecce, bimbo ricoverato per una crisi respiratoria? Dimesso con le ginocchia rotte

20 settembre 2024 a

Era entrato in ospedale per una crisi respiratoria, ma viene dimesso con le ginocchia rotte il bimbo di nove anni di Lecce affetto da una rara malattia. I fatti risalgano al 19 agosto scorso quando il bimbo dopo essere stato ricoverato in codice rosso all'Ospedale di Gallipoli viene trasferito al Dea di Lecce a causa di gravi difficoltà nella respirazione.

Passano alcuni giorni e le gambe del minore iniziano a gonfiarsi dal bacino alle ginocchia. I genitori, preoccupati, decidono così di andare a chiedere delucidazioni sulle condizioni del figlio - ma a detta dei medici - quel gonfiore sarebbe una conseguenza a problemi di postura dovuti alla permanenza a letto. La scoperta che evidenzia la doppia frattura alle ginocchia arriva soltanto il 28 agosto poco prima delle dimissioni quando dopo essere stato trasferito nel reparto di pediatria il bimbo viene sottoposto a una radiografia.

I genitori, assistiti dall’avvocato Roberto Stanislao, hanno presentato una denuncia in Questura con l’accusa di lesioni personali gravissime, a carico di ignoti, contestando anche la mancata sostituzione della cannula tracheostomica durante il ricovero, che sarebbe avvenuta solo dopo il rientro del bambino a casa, diversi giorni dopo le dimissioni. "Non vogliamo che accada ad altri bambini e ad altre persone - dicono i genitori del piccolo - Non vogliamo risarcimenti, ma giustizia".