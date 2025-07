Michele Emiliano si autonomina, rivolta FdI: "Episodio vergognoso"

Delle nomine di Michele Emiliano, abituato a piazzare i suoi fedelissimi tra partecipate e agenzie regionali (molti dei quali finiti nei guai giudiziari perla gestione del potere tra tangenti e scambio elettorale), quasi non ci scandalizziamo più, essendo state il tratto caratterizzante del suo mandato per la gestione. Ma a quest’ultima trovata del cacicco del Tavoliere non ci aveva ancora pensato nessuno: nominare se stesso. E così allo scadere del suo doppio mandato, in attesa di candidarsi consigliere nelle liste del Pd, si è autoproclamato nel Consiglio d’indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Nomina su cui l’autorità anticorruzione ha aperto un’istruttoria su segnalazione del Ministero della Cultura.

Ma mentre gli altri enti hanno sempre nominato una personalità espressione del mondo della lirica, o del teatro, solo Michele Emiliano poteva essere così egocentrico e accentratore da nominare se stesso. O meglio: rendendosi conto (è pur sempre pm) che la cosa non era proprio normale, si è fatto nominare dal suo vice, l’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese (Pd). Il problema però è che l’assessore non ha alcun potere di nomina, poiché lo Statuto della Fondazione, all’articolo 16 comma 2, indica espressamente che la competenza della nomina spetta al Presidente della Regione, e non genericamente alla Regione Puglia. Quindi doveva essere Emiliano a firmarla, e non l’assessore. Ma anche lui si è evidentemente accorto che sarebbe stato troppo, e si è fatto nominare dal suo ventriloquo. Ma a questo punto l’atto perderebbe validità.

I dubbi di legittimità riguardano anche il mancato rispetto oggettivo di un’altra disposizione statutaria secondo cui «i componenti del consiglio di indirizzo esercitano in piena autonomia le loro funzioni e rispondono soltanto nei confronti della Fondazione dell’esercizio delle medesime; essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono». Emiliano dice che la nomina è legittima, quindi sostanzialmente ci sta dicendo che lui, presidente della Regione Puglia, non la rappresenta. Diversamente si creerebbe una sorta di conflitto di interesse: il presidente finirebbe per rivestire contemporaneamente il doppio ruolo di soggetto che ha decretato la nomina e di nominato.

«Sogno o realtà? Purtroppo adesso non ci stupisce più, soprattutto dalle parti del Pd» ha commentato Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.

Dal Senato Ignazio Zullo definisce l’episodio «vergognoso» e parla di una «auto-nomina pericolosa», auspicando che Emiliano abbia «il coraggio di chiedere scusa e fare un passo indietro». Ancora più duro Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera: «È l’ennesima farsa di una sinistra senza freni inibitori.

Una vicenda in cui il governatore si autonomina dopo aver esaminato il proprio curriculum e averlo trovato soddisfacente». Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale ha lanciato un’idea provocatoria: «A questo punto un consiglio non richiesto a Emiliano: nomini se stesso anche nel Cda dell’Acquedotto pugliese (vorrebbe nominare presidente l’ex di Sport&Salute il grillino Vito Cozzoli, ndr) visto che molte sedute per il rinnovo del nuovo organismo vanno deserte perché il governatore non trova la quadra su chi e come accontentare per accrescere il suo potere... in dirittura d’arrivo, perché la bella notizia per i pugliesi è che: l’era Emiliano ha le ore contate!».

La Fondazione, a cui la Regione Puglia contribuisce con 3 milioni di euro, è l’ente che gestisce il Teatro Petruzzelli. Che dal famoso incendio del 91, quando lo stesso Emiliano, col supporto di Francesco Boccia, decise di confiscarlo alla famiglia Messeni Nemagna, è al centro di un contenzioso che ne attesti la proprietà. Mentre c’è chi lo gestisce da padrone.