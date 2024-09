Mestre, il video-choc: prima ammazza Giacomo e poi sfregia una turista giapponese, immagini forti

22 settembre 2024 a

Un orrore, quello di Mestre, che ha colpito l'Italia intera. Si parla della morte di Giacomo Gobbato, accoltellato a morte da un 48enne moldavo dopo che era intervenuto a difendere una donna rapinata da quello che sarebbe diventato il suo assassino.

Nell'aggressione è stato ferito anche un amico di Giacomo, che era un attivista del centro sociale Rivolta di Mestre. Nelle ore successive alla tragedia, il dolore del padre di Giacomo, Luca Gobbato, che ha raccontato come avesse chiamato lui suo figlio per bere una birra in quella che si sarebbe poi rivelata l'ultima serata della sua vita.

Ma non è tutto. Il moldavo, in stato di profonda alterazione, dopo aver ucciso Giacomo ha subito tentato un altro colpo, insomma non si è fermato. In via Aleardi, sempre a Mestre e a poca distanza dal luogo in cui aveva ucciso, ha aggredito una turista giapponese, sfregiandole il volto nel tentativo di rubarle la borsetta. In seguito alla seconda aggressione, al termine di un breve inseguimento, l'uomo è stato bloccato e arrestato dalla polizia.

E ora, rilanciato dal Corriere della Sera, emerge il video di questa seconda aggressione. Immagini sconsigliate a un pubblico sensibile, immagini forti, dalle quali emerge la brutalità dell'assassino moldavo.