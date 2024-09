Chiara Petrolini, il drammatico sfogo dell'ex fidanzato: "Chi ho conosciuto?"

24 settembre 2024 a

a

a

"Sono completamente frastornato. Non ho ancora realizzato cosa sia successo": a parlare è Samuel, l'ex fidanzato di Chiara Petrolini, la 21enne accusata di aver ucciso e seppellito i suoi due bambini appena nati, subito dopo averli partoriti. "E soprattutto - ha aggiunto l'ex - non so più chi ho conosciuto, chi era Chiara". Le sue parole, diffuse dal suo avvocato Monica Moschioni, sono state pubblicate dalla Gazzetta di Parma.

Al momento la 21enne di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, è ai domiciliari per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, dopo il ritrovamento di due neonati sepolti nel giardino. "Mi sembra di essere finito in un film terribile - ha continuato Samuel, che delle due gravidanze non avrebbe mai saputo nulla -. Appena le procedure lo permetteranno vorrei riconoscere i miei bambini, dargli un nome e organizzare una cerimonia".

"Quando la famiglia era a cena...": neonati sepolti in giardino, il sospetto di Paolo Crepet su Chiara e la famiglia

Intanto, il suo legale ha chiesto per lui "un po’ di quiete, di silenzio. Su molti aspetti abbiamo saputo gli sviluppi dalla stampa. Non abbiamo ancora ricevuto una copia dell’ordinanza, non abbiamo ancora un documento che definisca in modo ufficiale che è il padre dei due bambini". Il primo corpo è stato trovato il 9 agosto a Vignale, una frazione di Traversetolo, nel giardino della casa in cui la ragazza viveva con la sua famiglia. Mentre in un secondo momento sono state ritrovate le ossa di un altro bimbo nato a maggio 2023, anche questo figlio della Petrolini.