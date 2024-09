Teramo, maxi-incendio nella ditta di solventi: "Restate in casa", immagini infernali

30 settembre 2024 a

Un vasto incendio è divampato in una ditta di solventi a Pineto, in provincia di Teramo, in località Scerne: stando alle prime informazioni, si tratterebbe della Kemipol, azienda che produce solventi e diluenti. Al momento, comunque, sono poche le informazioni disponibili sul rogo. Piuttosto evidente, però, l'enorme nube di fumo nero, visibile a decine di chilometri di distanza. Vista la natura dei prodotti che hanno preso fuoco, la polizia locale ha invitato i cittadini a rimanere in casa: "Non bisognerà uscire fino a quando l'incendio della Kemipol non verrà spento", si legge in una nota delle forze dell'ordine.

L'invito a non respirare quei fumi è stato esteso anche agli abitanti della vicina Roseto degli Abruzzi, sempre in provincia di Teramo. Il Comune, in particolare, ha suggerito alla popolazione di tenere le finestre chiuse. L'incidente è avvenuto oggi, lunedì 30 settembre, intorno alle 16. Sul posto i vigili del fuoco di Roseto. Nel frattempo, alcune strade che portano all'azienda sono state chiuse. Mentre le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Mobilitata pure l'Arta, l'azienda regionale per l'ambiente, chiamata ad effettuare un'analisi dell'aria per le eventuali rilevazioni tossiche.

Al momento, riferiscono i soccorritori, non risultano feriti. I dipendenti dell'azienda, infatti, dopo essersi accorti delle fiamme, avrebbero subito evacuato la struttura. Secondo alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato preceduto da un'esplosione. Si apprende, inoltre, che l'incendio potrebbe essere partito da un muletto. Poi le fiamme avrebbero raggiunto i solventi e infine l'intera azienda. "È in corso un vasto incendio presso la zona industriale di Scerne di Pineto - si legge sui social del Comune - Il Sindaco Alberto Dell'Orletta è in contatto con la Prefettura e gli enti competenti per monitorare la situazione e adottare eventualmente le misure necessarie. Si raccomanda la popolazione di chiudere porte e finestre per limitare l'ingresso di fumo nelle abitazioni". Anche il sindaco di Atri (Teramo) ha invitato "i cittadini residenti a ridosso della Vallata del Vomano a non uscire dalle proprie abitazioni ed a chiudere le finestre".