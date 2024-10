Orio al Serio, scoppia pneumatico dell'aereo all'atterraggio: scalo chiuso, passeggeri evacuati

01 ottobre 2024 a

È scoppiato uno pneumatico di un volo Ryanair atterrato questa mattina all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Per questo, al momento, partenze e arrivi sono fermi e lo scalo è chiuso. Lo scoppio sarebbe avvenuto subito dopo l'atterraggio dell'aereo, che arrivava da Barcellona. Per fortuna non si registrano feriti, né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio, come ha assicurato Sacbo, la società che gestisce lo scalo. Intanto, il velivolo sarebbe rimasto fermo per diversi minuti sulla pista per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione dei passeggeri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di oggi, martedì 1 ottobre. Stando a quanto comunicato finora, come si legge su FanPage, lo scoppio dello pneumatico sarebbe avvenuto nella fase in cui l'aeromobile stava rullando per uscire dalla pista. L'esplosione, in ogni caso, non avrebbe provocato particolari danni, se non il blocco di partenze e atterraggi di altri velivoli.

Infatti, come riportato da L'Eco di Bergamo, l'aereo è rimasto in pista in attesa di essere rimosso. Solo dopo le operazioni di bonifica dell'area, il mezzo potrà essere trainato e tolto dalla pista. Nel frattempo Sacbo comunica in una nota che "a causa di un aeromobile fermo in pista per problemi tecnici, l’operatività è sospesa. I voli in partenza sono ritardati e i voli in arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura".