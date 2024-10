Rimini, 90enne regala 200mila euro alla giovanissima amante: interviene la figlia, finisce malissimo

09 ottobre 2024 a

a

a

Regali costosi, viaggi lussuosi, prestiti e conti correnti bloccati: questa è la sintesi della travagliata storia d'amore tra un uomo di 90 anni e una donna di cinquant'anni più giovane. Nonostante il divario d'età, la loro relazione è stata messa a dura prova dai sospetti dei banchieri, che hanno notato movimenti insoliti sul conto dell'anziano, il quale avrebbe speso almeno 200mila euro. Cifre su cui si sono fatti delle domande...

La donna, di 42 anni, non ha mai considerato l’età un ostacolo per la loro storia, ma la situazione è precipitata quando la famiglia dell’uomo ha presentato una denuncia per circonvenzione di incapace. I carabinieri di Viserba, su ordine della Procura della Repubblica, hanno deciso di congelare i conti correnti sia dell'uomo che della donna. A muoversi è stata la figlia del 90enne, rappresentata dall'avvocato Giovanna Ollà: la figlia ha infatti chiesto il blocco per tutelare il patrimonio familiare, mentre l'avvocato della donna, Maurizio Ghinelli, difende la legittimità della relazione.

L'indagine mira a chiarire se l'uomo fosse pienamente consapevole delle generose elargizioni fatte alla sua giovane compagna, o se invece fosse stato influenzato dalla donna. La famiglia sostiene che l'anziano, essendo molto più grande della sua compagna, fosse facilmente manipolabile, "accecato dalla passione".

L'avvocato Ghinelli, tuttavia, dipinge un quadro molto diverso, affermando che si trattava di una relazione autentica, reciproca e senza doppi fini. Secondo lui, la storia d'amore tra i due sarebbe iniziata vent'anni fa, quando la donna, allora 22enne e barista, aveva conosciuto il pensionato benestante, già settantenne. La loro amicizia si era poi trasformata in una vera e propria relazione sentimentale, durata due decenni. Anche dopo che la donna si era sposata e aveva avuto figli, il loro legame era rimasto forte, tanto che l'uomo continuava a frequentarla e a considerarla parte della sua vita.

Infine, desideroso di chiudere la loro storia, l'anziano aveva deciso di donare alla sua amante una "buonuscita" di 50mila euro. Tuttavia, prima che il denaro potesse essere trasferito, i carabinieri sono intervenuti, bloccando la somma e mettendo un freno alla loro travagliata storia d'amore. Ora, toccherà ai giudici sbrogliare l'intricata matassa.