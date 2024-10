11 ottobre 2024 a

Tragedia in provincia di Napoli: bimbo di 10 anni muore a scuola. I carabinieri della Tenenza di Quarto sono intervenuti presso l'Istituto scolastico ''Borsellino'' a via Crocillo per il decesso di un bambino di 10 anni. Durante la ricreazione si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.