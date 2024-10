Mutti, morto l'imprenditore della passata: come ha rivoluzionato il mondo del pomodoro

11 ottobre 2024 a

È morto a 83 anni l'imprenditore Marcello Mutti, il cui nome è legato alla nota azienda di passata di pomodoro. Sua fu l'idea di "far vedere" la passata mettendola in bottiglie di vetro. Bottiglie che si usano ancora oggi e che rappresentano una garanzia di trasparenza e di qualità del prodotto stesso. Anche grazie alla lungimiranza del signor Mutti, l'azienda ha ricevuto negli anni numerosi riconoscimenti sia per i metodi di produzione che per la qualità dei prodotti.

A ricordare con affetto Marcello Mutti tutti i suoi dipendenti, che lo definiscono una persona elegante, raffinata e anche ironica. Nonostante il passaggio delle redini dell'azienda al figlio Francesco nel 1994, l'imprenditore era sempre presente negli stabilimenti, sempre attento ai suoi dipendenti, ai valori e all’etica del lavoro. Mutti è scomparso nella casa in cui era nato, nel 1940. "L'eredità che ci lascia è quella di vedere l'azienda come un valore, basato sull'importanza della progettualità e della costruzione. Un'azienda in cui l'attenzione e il rispetto verso le persone devono essere prioritari", ha commentato il figlio Francesco.

Dopo la laurea in Economia e Commercio, l'imprenditore si era sposato il 19 settembre 1966 con Angelita Rossi, conosciuta all'università. E dal loro amore era nato Francesco, diventato amministratore delegato di Mutti nel 1994.