Brindisi, 29enne del Gambia rapisce bimbo di 10 anni: aveva precedenti per atti osceni

Attimi di paura a Brindisi, dove un bimbo di 10 anni è stato rapito per qualche minuto. Stando al racconto il bambino sarebbe stato strappato dalle braccia della sorella da un 29enne del Gambia. "Mia figlia è stata lasciata sola - riferisce il padre dei due -. Chiedeva aiuto. Gridava perché vedeva in pericolo il fratellino dopo essere stata aggredita: ha trovato solo l’indifferenza generale. Saremo per sempre grati ai poliziotti. Il loro intervento è stato tempestivo, professionale. Senza di loro non ci sarebbe stato il lieto fine a questa storia".

La vicenda è avvenuta in via Osanna, dove l'uomo ha strappato dalle braccia della 19enne il piccolo. La scena si è svolta davanti ad alcune persone ferme di fronte alle diverse attività della zona. Eppure, denuncia il padre, nessuno ha fatto nulla. "Mi sarei aspettato che qualcuno fosse sceso anche dall’auto per soccorrerli. Fortunatamente i poliziotti sono arrivati in tempo. Sono tanti i pensieri che un genitore e una ragazza di appena 19 anni possono fare in quei secondi di disperazione. Sì disperazione e purtroppo tanta indifferenza".

Tra i primi a commentare il fatto spiacevole Luigi Caroli. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia si accoda alla famiglia e ringrazia gli agenti. Caroli si lascia però andare a un'amara riflessione. Per lui infatti "la preoccupazione per quanto è successo ha bisogno di chiarezza: il giovane non era un irregolare, ma con precedenti per atti osceni davanti a minori e minacce con coltello. Cosa sarebbe potuto succedere al piccolo se non fossero arrivati i poliziotti? Un solo rammarico, che va sottolineato, durante la fase di colluttazione, mentre l’uomo strappava il bambino alla sorella nessuno degli automobilisti o passanti sono andati ad aiutare la ragazza. Qualcuno ha chiamato il 113, ma nessuno – conclude indignato - si è avvicinato tentando di fermare il gambiano che portava via il bambino. Anche su questo come comunità dovremmo tutti interrogarci".