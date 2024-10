Superenalotto, vince 89 milioni ma non riscuote: indiscrezioni sul "fortunato"

18 ottobre 2024 a

89 milioni con una schedina da soli 3 euro. È successo a Riva del Garda, dove però il fortunato non si è mai palesato. Cliente della tabaccheria "Fortuna", il vincitore non ha ancora chiamato per ringraziare e capire come riscuotere il montepremi. "Per ora - conferma il titolare Paolo Rosà - non abbiamo ricevuto nessuna chiamata per dirci grazie. Forse la persona non si è accorta di aver vinto. Come Fantozzi aveva il biglietto del Totocalcio sotto al bicchiere, anche Mister X può averlo perso".

Raggiunto dal Corriere della Sera, Rosà dice di non avere sospetti sul vincitore visto che "vediamo tante persone tutti i giorni mentre lavoriamo, e quella da tre euro è una giocata classica, che fa la maggior parte dei nostri clienti". Il giocatore tipo del Superenalotto? "Va dai 30 anni a salire, quindi difficilmente si tratta di un ragazzo. Mentre giochi come Lotto e Gratta e vinci sono più femminili, e le scommesse più maschili, il Superenalotto è l’azzardo più bisex".

Superenalotto, il "6" da quasi 90 milioni. La "tabaccheria del miracolo", prima volta in 25 anni: chi ha vinto (e dove)

Ecco perché il fortunato "potrebbe essere qualcuno di Riva, oppure dalle valli qui vicine. Escluderei i turisti stranieri, perché la stagione sta finendo, ma potrebbero essere passati dalle nostre macchinette anche visitatori da altre parti d’Italia". Telefonata a parte, il tabaccaio festeggia la pubblicità che questa vincita gli ha procurato e brinda alla salute del vincitore: "Non ho la curiosità di sapere chi sia, anche se, se si rivelasse un nostro cliente, sarei felicissimo di incontrarlo per stringergli la mano e congratularmi. Gli auguro che sappia gestirli e godersi la vita".