Aeroporti, radar in tilt per 40' da Milano a Genova. La sinistra attacca Salvini

Disagi e rallentamenti nella circolazione aerea e ritardi si sono registrati nel traffico aereo di alcuni aeroporti italiani per problemi ai radar. Fra gli scali che hanno registrato rallentamenti, quelli di Linate , Malpensa, Torino e Genova, come appreso da Sea.

I problemi ai radar sarebbero legati ai sistemi dell'Enav, che gestisce il traffico aereo da torri di controllo e Centri di controllo d’area sul territorio nazionale: interessati gli scali del Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Lombardia). Si sono avuti ritardi dei voli e qualche dirottamento. Enav ha fatto sapere che il sistema è tornato pienamente operativo in 30-40 minuti.

La questione è diventata subito politica, per volontà del centrosinistra. Particolarmente attivo Andrea Orlando, candidato governatore del Pd in Liguria, che attacca il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Devono avere messo un chiodo anche nei radar degli aeroporti del Nord Italia. Salvini ci dica i nomi e cognomi". Il riferimento è alla giornata nera del trasporto ferroviario di alcune settimane fa, con un centinaio di convogli annullati a causa di un problema tecnico dovuto a un cavo tranciato per errore in un cantiere con conseguente, disastroso effetto domino.

"Comprendiamo la paura, la vediamo negli occhi dei nostri avversari, per una sconfitta in Liguria che potrebbe scoperchiare altri pentoloni - aggiungono dal comitato elettorale di Orlando -. Ma il senso del ridicolo ha un limite. Mentre i treni si fermano e gli aeroporti vanno in tilt davvero pensano di fare campagna elettorale su un lapsus tra le decine di appuntamenti di questi giorni, mentre i viceministri fanno i leoni da tastiera a casa?". Il riferimento è alla gaffe dello stesso Orlando sul numero delle province.

Agitazione anche dal fronte Movimento 5 Stelle: "Un problema legato alle sale radar, a quanto apprendiamo, ha creato il caos praticamente in tutti i più importanti scali aeroportuali del Nord-Ovest. In attesa di appurare nel particolare cosa sia accaduto, colpisce il fatto che Salvini, particolarmente ciarliero quando c'è da attaccare lancia in resta la magistratura italiana, sia sempre particolarmente silente quando ci sono disguidi che riguardano i trasporti italiani", sono le parole del capogruppo M5s in Commissione Trasporti alla Camera, Antonino Iaria. "Disguidi - riprende - che, da quando il leader leghista è ministro dei Trasporti, sono sempre più frequenti. Sarà sicuramente solo una coincidenza. Dopo la velenosa intervista di ieri sera contro la magistratura italiana al Tg1, milioni di italiani si chiedono quando potranno ascoltarlo in un telegiornale per sapere cosa sta accadendo ai trasporti italiani, prossimi al tracollo. Aspettiamo fiduciosi".