Genova, riceve 80 dosi di insulina invece di 8: paziente morto dopo 16 giorni di coma

Un errore gravissimo ha comportato la morte di un paziente fragile. È quanto successo a Genova, dove un uomo di 70 anni ricoverato all'ospedale Galliera di Genova ha perso la vita. Fatale una dose di insulina di ben dieci volte superiore rispetto a quella prevista dal piano terapeutico. La pm Daniela Pischetola ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone indagate, quattro infermieri e due medici coinvolti nella vicenda e accusati di omicidio colposo.

Come riporta Repubblica, tutto è scaturito da un refuso sul software utilizzato per annotare le terapie da somministrare ai pazienti. Un errore molto banale: il medico anziché inserire il numero "8" - che indica le dosi quotidiane di insulina -, ha inserito "80". In un primo momento solo il suo nome e quello dell'infermiera che ha somministrato l'insulina al paziente erano stati iscritti dalla Procura sul registro degli indagati, ma una successiva consulenza tecnica ha rivelato altre responsabilità.

Il medico del turno successivo, infatti, avrebbe dovuto rendersi conto che il numero di dosi era troppo alto, e i tre infermieri che si sono avvicendati al capezzale del paziente avrebbero dovuto controllare il livello di glicemia. Così non è stato e il 70enne, già fragile a causa di un carcinoma ai tessuti delle vie urinarie, è andato in coma, ed è morto dopo 16 giorni. Alcuni degli indagati hanno affermato che in questo tempo il paziente non ha manifestato sintomi specifici.