Porto Sangiorgio, non pagano il conto e provano a fuggire: lei si spoglia, come la trovano

A Porto San Giorgio (Fermo) una scena d'altri tempi: non pagano il conto, fuggono via e interviene la polizia. Ma questa volta una donna si è anche spogliata per evitare di scucire i soldi col ristoratore. Tutto è avvenuto intorno in una manciata di minuti intorno alle 13:30. I due clienti hanno deciso di pranzare in un locale della zona.

Dopo aver terminato il pasto, hanno tentato la fuga senza pagare la somma dovuta. La situazione ha subito allarmato il personale del ristorante, che non ha esitato a contattare il 112 per segnalare l’accaduto.

La segnalazione non è rimasta senza conseguenze, poiché le volanti della polizia sono giunte rapidamente sul posto per gestire l’emergenza. Ed è in questo momento che si è scatenato letteralmente il caos. La donna, dopo aver visto la polizia, ha perso la testa: ha iniziato a spogliarsi in pubblico, attirando lo sguardo incredulo dei passanti e dei clienti del vicino ristorante. Gli agenti hanno tentato di calmarla, affrontando una situazione che, a prima vista, sembrava sfuggire di mano. Gli agenti sono riusciti poi a calmare lei e a rintracciare il compagno che si era dato alla fuga: è finito in caserma. Ed è scattata immediatamente la denuncia.