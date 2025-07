Cliente le lascia la mancia, ma la cameriera del ristorante sbrocca: "Tirchio, solo questo?"

Una mancia non gradita, quella data da un cliente alla cameriera. A raccontare l'accaduto è un anonimo su Reddit. Il ragazzo, di 32 anni, era a cena con la fidanzata in un ristorante italiano "non particolarmente sofisticato". La cameriera però era molto indaffarata e questo ha creato alcuni problemi nel servizio: "Ha perso due volte l’ordinazione del drink, ha servito l’antipasto sbagliato ed è sparita per un’eternità quando è arrivato il momento di ordinare il dessert".

Nonostante questo il ragazzo non si è lamentato. Per lui "non era la fine del mondo, anch'io ho lavorato nel settore della ristorazione, so che certe sere possono essere caotiche. Però il servizio è stato davvero pessimo". A fine cena è arrivato il momento di lasciare la mancia. In quel caso il cliente ha optato per il 10 per cento, una cifra che gli pareva "ragionevole date le circostanze". La cameriera però non era dello stesso parere: "Sul serio? Solo questo? Sai, i camerieri non riescono a pagare l’affitto a causa di gente come te. Se non puoi lasciare una mancia decente, non andare a cena fuori. Tirchio".