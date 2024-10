Roma, 14enne mangia un dolce e muore. Il padre sotto choc colto da un malore

29 ottobre 2024 a

a

a

Uno shock anafilattico è stato fatale per una 14enne inglese che è morta all'ospedale San Camillo di Roma dopo aver mangiato un dolce al ristorante. Alla giovane, allergica alle arachidi, era stato servito un dessert che conteneva della frutta secca. Al momento, però, non è chiaro se la famiglia della ragazzina avesse informato i camerieri della sua intolleranza. Il pubblico ministero Mario Dovinola ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

La 14enne era in vacanza a Roma con i genitori. La giovane aveva pranzato in un locale nel quartiere Gianicolesnse. Ma poi ha iniziato a sentirsi male. E, una volta rientrata in hotel, le sue condizioni di salute sono precipitate. Perciò i genitori hanno subito avvertito i sanitari, che hanno trasportato la ragazza in ospedale. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

"Attenzione alle scatolette di tonno": lo studio è uno choc, ecco cosa contengono

Il padre della ragazza, colto da un malessere mentre assistiva alla scena, è stato ricoverato a sua volta. E resta sotto osservazione. Anche la madre della 14enne è tutt'ora sotto choc. Come riporta Repubblica, le successive indagini hanno escluso che la contaminazione fosse avvenuta all’interno del ristorante, ma si sono concentrate sull’azienda produttrice del tiramisù, riscontrando “molteplici criticità” e “condotte negligenti”. Questo ha portato i pm milanesi a puntare il faro nei confronti dell’azienda che ha prodotto il tiramisù.