Venezia, l'insegnante insulta le Forze Armate: "Frecce tricolori di m***", scoppia il caso

Un vero e proprio caso agita Venezia. Mentre le Frecce Tricolori si esibivano nel cielo della laguna in occasione della Festa del 4 Novembre alla presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, un'insegnante sui social si è lasciata andare a un post che non ha bisogno di interpretazioni: "Frecce tricolori di m...". Parole e musica di una docente del Liceo Europeo Foscarini.

La dirigente dell'istituto, Alessandra Artusi, ha fatto sapere che si sta già occupando della vicenda: "Me ne sto occupando da stamane, è un fatto molto grave e insensato”. “Da oggi sto compiendo le verifiche per quanto di mia competenza – sottolinea Artusi -e non è escluso che possano essere presi provvedimenti disciplinari". La retromarcia dell'insegnante è arrivata ma non ha convinto nessuno.

Queste le sue parole: "E chi ha offeso le forze armate? Ce l’ho con l’inquinamento acustico e atmosferico (gas serra) provocato; nonché con la pericolosità (non solo per le persone fisiche ed edifici, ma anche per animali, specialmente volatili e uccelli migratori) per non parlare dei costi”. Ha replicato così su Facebook . “Tra l’altro – si difende- passo per ‘fomentatrice’ di qualsiasi evento sgradevole accaduto nell’Istituto scolastico, di cui, ovviamente, non ho nessuna responsabilità". E ancora: "Si ipotizza pure che io nelle mie classi non faccia altro che parlare male delle Forze armate (sic!). Ma quando mai? Viviamo in un regime o cosa? Mi pare proprio di sì". Il caso farà parecchio discutere.