Volo Ryanair Bergamo-Napoli, rissa a bordo? Clamoroso: il pilota inverte la rotta...

Una rissa sul volo Ryanair Bergamo-Napoli ha costretto il pilota a fare marcia indietro, tornando nell'aeroporto di Orio al Serio. Le scintille tra due passeggeri si sono accese mentre l'aereo, che aveva superato i controlli, era in fase di rullaggio prima di decollare verso Napoli. Tutto sembrava pronto per la partenza, ma poi la discussione accesa tra due uomini, che ha creato non pochi disordini a bordo, ha portato il pilota ad arrestare la marcia e a tornare ai nastri di partenza per far scendere i due passeggeri.

La situazione a bordo sarebbe degenerata dopo che un passeggero ha accusato un altro di non aver seguito bene le istruzioni pre-partenza date dagli assistenti di volo. L'uomo sotto accusa, allora, avrebbe reagito alzando i toni. E alla fine i due sarebbero arrivati addirittura a picchiarsi e spintonarsi, nonostante l'intervento di altri passeggeri che avrebbero provato a riportare la calma ma senza successo. Non sarebbe bastato, allo stesso modo, nemmeno l'intervento dello staff di bordo.

A quel punto il pilota, informato di cosa stava succedendo sul velivolo, ha richiesto l'intervento della Polaria, la polizia di frontiera aerea. Poi ha arrestato tutte le manovre di decollo, ha invertito la rotta ed è tornato nella zona del parcheggio, dove le forze dell'ordine stavano aspettando l'aereo. I due passeggeri protagonisti della rissa sono stati obbligati a scendere e ora, dopo essere stati presi in custodia e identificati dalla polizia, rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio.