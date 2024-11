Napoli, incendio divampa in una stanza: morta una 28enne pugliese

29 novembre 2024 a

È divampato in un b&b a piazza Municipio, Napoli, l'incendio che ha ucciso una 28enne pugliese. Le fiamme si sono alzate intorno alle 4 di venerdì 29 novembre. Qui, nell'appartamento, le squadre hanno rinvenuto il corpo della donna - probabilmente una turista - privo di vita. La salma è stata sequestrata. Stando alle prime ricostruzioni il rogo si è generato in un interno al settimo piano del civico 84. Guardando la facciata dello stabile risultano coinvolti anche i due piani superiori, anneriti dal fumo. Con i vigili del fuoco di Napoli impegnati dalle 4:30 anche gli esperti della polizia scientifica. Le indagini sono però ancora in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.