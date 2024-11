La lotta alle molestie sessuali viaggia sui binari

29 novembre 2024 a

Per fermare le molestie in luoghi pubblici non c’è una soluzione. Ma cinque. È il messaggio del Gruppo FS che, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rilanciala compagna delle 5D con il patrocinio, per il secondo anno consecutivo, dal® Ministero dell'Interno.

Da lunedì 25 novembre le cinque azioni chiave della campagna viaggiano anche sulla rete ferroviaria attraverso una speciale livrea di un Frecciarossa. La campagna, realizzata con la supervisione scientifica dell’associazione® americanaRight To Be difende il diritto di ogni donna e di ogni persona a vivere libera dalla violenza e diffonde metodi sicuri e concreti per intervenire in caso di molestie. Un approccio innovativo ed educativo rivolto ai cosiddetti bystanders – ossia coloro che assistono a episodi di molestia e desiderano intervenire ma sentono di non avere gli strumenti. Infatti, secondo dati Ipsos del 2019, l'86% delle persone che assistono a situazioni di molestia in luogo pubblico vorrebbe intervenire per fermarle, ma non sa cosa fare. Dato allarmante è l’oltre 70% di donne in tutto il mondo che riferiscono di aver subito molestie sessuali nei luoghi pubblici. L’obiettivo della Campagna delle 5D è ridurre il più possibile queste percentuali.

«L’impegno del Gruppo FS per l’eliminazione della violenza contro le donne è concreto, continuativo e trasversale» ha dichiarato Gian Luca Orefice, Chief Human Resources Officer Gruppo FS. «Attraversa le aree di intervento della nostra azienda – continua Orefice- è radicato nella cultura d'impresa, si estende verso i nostri clienti, le comunità che attraversiamo e le scuole. Con questa campagna, che coinvolge per la prima volta oltre 5000 touchpoint nei nostri asset – stazioni, treni, bus, uffici e impianti – vogliamo diffondere un messaggio unico e forte, raggiungendo il maggior numero possibile di persone. Ogni giorno, le donne e gli uomini del Gruppo FS lavorano per promuovere una cultura del rispetto come valore imprescindibile e identitario. Coniughiamo eccellenza industriale e infrastruttura sociale al servizio del Paese. Per vocazione uniamo luoghi e persone, costruiamo valore e valori».

L’approccio delle 5D è un metodo sicuro e concreto per contrastare le molestie attraverso azioni semplici e sperimentate, grazie alle quali ogni cittadino può essere parte attiva nella costruzione di luoghi pubblici più sicuri. La prima azione è «Distrarre» per disturbare e intralciare chi molesta, chiedendo ad esempio indicazioni stradali, l’ora o facendo cadere accidentalmente qualcosa. La seconda è «Delegare» per coinvolgere e chiedere l’intervento e supporto delle persone vicino al luogo in cui sta avvenendo la molestia. È poi importante «Documentare» per testimoniare ciò che sta succedendo, «Dare sostegno» per supportare chi subisce la molestia e, in ultima istanza, «Dichiarare» per interrompere la molestia, rivolgendosi direttamente al molestatore per prevenire una violenza.

Creare una rete attiva e abilitante per combattere qualsiasi forma di violenza e discriminazione, è l’obiettivo del Gruppo FS, impegnato a diffondere principi di inclusione e valorizzazione delle diversità e a promuovere una cultura libera da pregiudizi e stereotipi, che impara attraverso lo scambio con l’altro. Un impegno concreto e duraturo, non solo il 25 novembre.