Sciopero e scontri in piazza, "hanno seguito le indicazioni di Landini": accuse pesantissime

29 novembre 2024 a

"Il segretario della Cgil Landini è recidivo e continua ad incendiare le piazze con un linguaggio pericoloso e inquietante": la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli lo ha detto a proposito del comportamento del leader di uno dei sindacati più importanti d'Italia, Maurizio Landini, che nel giorno dello sciopero generale, venerdì 29 novembre, ha fomentato la folla in piazza a Bologna. "Noi vogliamo rivoltare come un guanto questo Paese e per farlo c'è bisogno della partecipazione di tutte le persone", ha detto Landini. Parole che hanno fatto indignare il centrodestra. "Prima invita alla rivolta sociale contro il governo, accusandolo falsamente di voler far diventare reato lo sciopero e di tentare una svolta autoritaria. Oggi minaccia di rivoltare il Paese come un guanto - ha sottolineato la Ronzulli -. Fomentare così le piazze, in una giornata in cui il rischio di tensioni è già alto, è da irresponsabili, perché abbiamo già visto tante volte come per passare dalle parole ai fatti il passo sia stato breve. E le eventuali conseguenze non potranno che ricadere su chi ha acceso la miccia".

Dello stesso tenore il commento della senatrice di Fratelli d'Italia Paola Mancini: "Prima 'Rivolta sociale', poi 'rivoltare l'Italia come un guanto', così Landini alle piazze, che a Torino gli fanno eco con i centri sociali che inneggiano 'al rogo, al rogo' bruciando le sagome di Giorgia Meloni e dei ministri Crosetto e Salvini. Ognuno tragga le sue conseguenze di fronte a tanta esibizione di aggressività, che va ben oltre il diritto allo sciopero ed a manifestare le proprie opinioni". Se da una parte c'è la creazione del caos, dall'altra ci sono invece delle proposte politiche concrete. A dirlo sempre la Mancini: "Fratelli d'Italia ed il governo rispondono con le proposte politiche, certamente difficili per quanto è ostica la situazione economica e sociale ereditata dai precedenti governi. Alle parole ed alle proteste rispondiamo con l'impegno quotidiano".

Quanto successo oggi in diverse piazze d'Italia, e a Torino in particolare, sarebbe stata una diretta conseguenza delle parole di Landini, come sostenuto da Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: "Gli antagonisti, da perfetti burattini, dimostrano di seguire alla lettera gli incitamenti alla rivolta sociale lanciati nelle scorse settimane dal segretario generale della Cgil Landini e si scagliano contro le forze dell'ordine bruciando foto del presidente Meloni e di alcuni ministri. Ancora una volta la città di Torino vive scene di periodi bui che speravamo tutti fossero dimenticati". Indignato anche il vice-segretario della Lega Andrea Crippa, che ad Affariitaliani.it ha detto: "Al limite della sovversione. Al limite della istigazione a compiere reati. Non ci sono altre parole per commentare le affermazioni di Maurizio Landini, irresponsabile segretario della Cgil che nel giorno del fallimento, visti i numeri, dello sciopero generale ha parlato di rivolta sociale e di ribaltare il Paese come un calzino".