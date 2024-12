Meteo, Mario Giuliacci: "Addio a pioggia, neve e gelo". La data da segnare sul calendario

09 dicembre 2024 a

a

a

Il Ponte dell'Immacolata è stato caratterizzato da una forte ondata di maltempo che si è abbattuto sulla nostra Penisola. La tempesta sta per abbandonare il nostro Paese, ma questo non significa che nei prossimi giorni su tutta l'Italia splenderà il sole. Anzi. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , sulla nostra Penisola infatti insisterà un'area di bassa pressione che continuerà a rimescolare nuvole, pioggia e neve su molte zone del nostro Paese, dove anche le temperature rimarranno tipicamente invernali, nella norma o leggermente al di sotto. Insomma, ci sarà ancora occasione per aprire l'ombrello, soprattutto in alcune regioni.

Lunedì 9 dicembre ci saranno ancora tante nuvole e piogge intense, che nel corso della giornata si abbatteranno sull'Emilia Romagna, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Non mancheranno delle piogge a tratti intense, specie nel basso versante tirrenico, dove è probabile la formazione di qualche temporale, mentre in alcune aree montuose è di nuovo attesa la neve: nevicherà infatti sull'Appennino Emiliano e Romagnolo oltre 500-600 metri e sull'Appennino Centrale al di sopra di 800-1000 metri.

Meteo Giuliacci: freddo e gelo alle porte? Ecco quando inizia l'inverno artico

Nella giornata di martedì 10 dicembre infatti insisteranno le nuvole su gran parte d'Italia con piogge che, sebbene a carattere per lo più debole e isolato, a tratti bagneranno ancora Emilia, Romagna, regioni tirreniche e Isole Maggiori, mentre qualche debole nevicata darà un'altra passata di bianco alle zone appenniniche al di sopra di 600-1000 metri. Anche le temperature, sebbene in leggero rialzo, rimarranno su valori tipici di inizio inverno. Poi per mercoledì 11 dicembre è possibile una temporanea tregua, con il sole che tornerà a far capolino tra le nubi e le piogge praticamente assenti, ma sempre in un contesto di freddo invernale.