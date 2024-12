Statale 121, auto a tutta velocità contro una cisterna: inferno all'alba

14 dicembre 2024 a

Un terrificante incidente all'alba di sabato 14 dicembre sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Un'automobile con a bordo cinque giovani si è andata a schiantare con violenza con una cisterna.

Nell'impatto, due ragazzi hanno perso la vita sul colpo, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti. Tra loro, uno versa in condizioni gravissime ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale insieme agli altri due feriti.

Sul luogo della disgrazia sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area hanno richiesto la chiusura temporanea della strada, con conseguenti disagi per il traffico. Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dello schianto. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti e i primi rilievi delle indagini, subito iniziate sul posto.-