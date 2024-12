"Casa a prima vista estrema": Zona Bianca, il video che scandalizza Del Debbio

16 dicembre 2024 a

Una mini-casa da 15 metri quadri. È questo l'offerta proposta a Milano, dove l'avvocato Martina Margarìa mostra alle telecamere di Zona Bianca un appartamento da lei ristrutturato

. Si tratta di un piccolissimo monolocale con "cucina modulare con lavastoviglie, dispensa, frigorifero, la cappa, un piccolo piano cottura, l'armadio e un secondo armadio". Quest'ultimo - tiene a precisare il legale - "è stata una specifica richiesta dell'attuale inquilina, una giovane professionista che frequenta poco l'abitazione". Una versione "estrema" di Casa a prima vista, o giù di lì, insomma.

E ancora: "Abbiamo il piano per mangiare con sotto gli sgabelli. Qui tutto è ragionato al centimetro. Infine vediamo il bagno con una comoda doccia". Qualche secondo prima che Margarìa apra il bagno, si sente in sottofondo il commento di Paolo Del Debbio: "Ho paura". E invece il bagno lascia tutti di stucco: "Woow", sono le voci che si sentono dallo studio di Rete 4.

L'offerta non è così assurda, visto quanto da anni sta andando in scena nel capoluogo milanese. Sono infatti tantissime le soluzioni sotto i 20 metri quadri che si possono trovare a prezzi rigorosamente folli. Spesso e volentieri l'affitto di case così piccole arriva anche a costare 750 euro al mese. "Secondo me bisogna dire 750 volte no - dice a quel punto indignato Daniele Capezzone -, una proposta che non sta né in cielo né in terra. Con la stessa franchezza dico anche che non si deve per forza stare in centro a Milano o Roma. Non è una tragedia trovare qualcosa poco distante dalle zone centrali".