Vicenza, ultraleggero precipita sulla A31: terrore in autostrada. Auto sfiorate, gravissimo il pilota

Un ultraleggero è precipitato nella tarda mattinata di Santo Stefano, intorno alle 11, nei pressi del canale di scolo dell’autostrada A31 a Piovene Rocchette, nel tratto che attraversa la provincia di Vicenza.

Il velivolo ha sfiorato diverse automobili in transito verso l’Altopiano di Asiago e le mete turistiche del Trentino. Alcuni automobilisti, testimoni della caduta del velivolo a pochi metri dalle loro vetture, hanno subito dato l’allarme.

A bordo dell’aereo c’era un uomo di 63 anni, residente a Chiuppano, che è rimasto gravemente ferito. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno estratto il pilota dalle lamiere del mezzo. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova in condizioni critiche, tra la vita e la morte.

Dai primi accertamenti, sembra che il velivolo, un Minifox prodotto dall’azienda Eurofly, fosse decollato poco prima da un piccolo campo di volo situato a pochi chilometri dal luogo dell’impatto. Durante il tragitto, il pilota avrebbe riscontrato un guasto al motore, che si sarebbe improvvisamente spento, compromettendo il controllo del mezzo. Nonostante i tentativi di effettuare un atterraggio di emergenza, l’ultraleggero è precipitato nel fossato adiacente l’autostrada, mancando di poco la carreggiata.

L’urto è stato estremamente violento, tanto da intrappolare il pilota all’interno della carlinga. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, liberando il ferito che appariva già in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, che hanno stabilizzato l’uomo prima del trasporto in elisoccorso verso l’ospedale.

Nel frattempo, carabinieri e polizia stradale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e hanno gestito il traffico, particolarmente intenso nella giornata del 26 dicembre.