Brescia, le svastiche in pieno centro? Clamoroso, ecco chi le ha fatte: sinistra demolita

Ma come: non erano dei “fascioleghisti” gli autori delle svastiche disegnate con la bomboletta spray su muri e monumenti di Brescia? Alcuni esponenti della sinistra ne erano certi. Non si sapeva ancora nulla degli imbrattatori, ma i compagni avevano già l’identikit dei responsabili: bianchi e appartenenti a gruppi di estrema destra. E invece uno dei due è pure pakistano. I ragazzi (26 e 24 anni) hanno confessato, spiegato che erano ubriachi, che la politica non c’entra niente. A oggi però, nella deuncia a loro carico, l’aggravante dell’odio razziale resta.

L’attività investigativa della Digos è cominciata la mattina del 18 dicembre poche ore dopo l’imbrattamento di diversi edifici e di una statua del centro storico. È stata rovinata con tre svastiche anche la fontana posizionata all’incrocio tra via Trieste e via Gabriele Rosa, così come il monumento alla Bella Italia, in piazza della Loggia, uno dei luoghi simbolo di Brescia. C’è chi aveva messo in relazione le croci uncinate a un corteo di estrema destra di cinque giorni prima. Gli slogan dei manifestanti erano stati “Difendi la tua città” e “Alcuni bresciani non si arrendono”.

Dopo la serie di imbrattamenti il commento del sindaco, Laura Castelletti (centrosinistra), era stato perentorio: «Non arretreremo, continueremo a promuovere e difendere i valori democratici nei quali ci riconosciamo. Siamo medaglia d’argento alla Resistenza, siamo stati feriti dalla strage neofascista di piazza Loggia, questi estremisti non troveranno terreno fertile nella nostra città. Mi aspetto che tutte le forze politiche che siedono in Consiglio comunale prendano le distanze, in modo netto, da questi atti inaccettabili. Brescia», aveva aggiunto il sindaco, «è e continuerà a essere, libera, antifascista e democratica». Giusto. Ma il fascismo pare che non c’entri un piffero. I responsabili non sono delle camicie nere ma semplicemente dei pistola che hanno alzato il gomito.