Bergamo, incidente choc sulle piste di sci: il bimbo sul bob travolge una donna e scappa

Incidente sulla neve, ma stavolta il “pirata” peraltro “ricercato” - è un bambino. Una donna è stata infatti travolta da un bob guidato proprio da un bambino ed è caduta a terra, sbattendo la testa e perdendo i sensi: è accaduto a Selvino, in provincia di Bergamo, dove poi il piccolo alla guida del bob si è dileguato. Nessuno dei presenti è stato in grado di fornire ai carabinieri l’identità e neppure una sommaria descrizione del “pirata” perché potesse essere rintracciato.

La donna - una 41enne di San Donato Milanese - è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in codice giallo con l’elisoccorso all’ospedale San Raffaele di Milano. L’incidente è avvenuto in un’area non organizzata e usata come discesa di bob e slittini. Cadendo a terra la quarantunenne ha battuto la testa ed è svenuta. Ora i carabinieri stanno cercando di risalire al bimbo e alla sua famiglia.