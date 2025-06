Referendum, il flop dei compagni ci è costato 350 milioni

Se non ci fosse questa sinistra andrebbe inventata. Nemmeno il tempo di riprendersi dallo choc per la batosta referendaria che già pensano alla prossima volta. Ma non si scusano per il numero elevato di milioni di euro degli italiani che sono stati necessari per pagare la loro resa dei conti interna. Volevano un’Italia più straniera; volevano liquidare le leggi approvate da loro con Renzi; volevano ottenere più “Sì” referendari rispetto ai 12 milioni di voti del centrodestra del 2022; non uno di questi obiettivi è stato raggiunto.

In compenso, il salasso per gli italiani veleggia tra i tre e i quattrocento milioni di euro (dipenderà tutto dalla spesa a consuntivo legata all’allestimento dei seggi, alla stampa delle schede e del materiale elettorale, il compenso a scrutatori, e via discorrendo). Li pagheremo noi e non loro, una coalizione intera e non solo uno o due partiti. E per questo si beano anche di una sconfitta sonora.