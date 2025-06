Referendum, quorum fallito: tutti i dati del disastro della sinistra

Tirando le somme: affluenza media nazionale ferma al 30,6%, che scende attorno al 28% tenendo conto del voto all’estero, e quorum lontanissimo. Nessuna regione ha raggiunto il 40% di votanti, quella che c’è andata più vicino è la Toscana, col 39,1%, seguita dall’Emilia-Romagna un punto più sotto. Record negativi di partecipazione in Trentino-Alto Adige (22,7%) e Sicilia (23,1%). La Caporetto del campo largo . Assieme alla distanza tra Nord e Sud, si conferma quella tra i capoluoghi di regione e il resto d’Italia, ormai una costante della politica italiana, con i primi («l’Italia del Frecciarossa») sempre a sinistra e il secondo assai più a destra. L’affluenza a Roma e provincia sfiora il 34%, la più alta di tutto il Lazio (31,9%), e in alcune sezioni della capitale, come quella in via Ruggero Bonghi, nel rione centrale dell’Esquilino, la soglia del 50% è stata addirittura superata. In Lombardia (30,7% complessivo) la partecipazione più alta si è registrata a Milano e provincia (35,4%), in Piemonte (35,2%) a Torino (39,3), in Liguria (35,1%) a Genova (38,5%), in Emilia-Romagna (38,1%) a Bologna (44,6% in tutta la provincia e 47,7% in città), in Toscana (39,1%) a Firenze (46%).

Il racconto della disfatta può cominciare da Castelnovo ne’ Monti , diecimila anime in provincia di Reggio Emilia. Maurizio Landini è nato qui 64 anni fa, e qui ieri i seggi per i referendum hanno chiuso con un’affluenza del 34,3%. Al capo della Cgil non è andata granché meglio nel suo capoluogo: nella roccaforte rossa emiliana i votanti sono stati il 43%. Flop anche a Bologna, città adottiva di Elly Schlein : il 47,7% degli aventi diritto ha messo le schede nell’urna, gli altri sono rimasti a casa o hanno scelto la gita sui colli. E poi, come sempre quando si fanno i conti della partecipazione politica, c’è il doloroso “capitolo Sud”. «Tutti a votare!», aveva detto Giuseppe Conte. Ma neppure nella sua Volturara Appula gli hanno dato retta: nell’unico seggio ha votato il 36,2% degli elettori. E la capacità dei Cinque Stelle di mobilitare gli elettori meridionali si è rivelata un’utopia: nel Mezzogiorno solo la Basilicata ha visto una partecipazione superiore al 30%. Nemo propheta in patria. Ma il problema è molto più vasto e riguarda tutta la sinistra.

A rendere più dolorosa la sconfitta per la sinistra c’è il netto distacco tra i «Sì» ai quattro referendum per cambiare la legislazione sul lavoro e quelli per il quinto quesito, su scheda gialla, il cui obiettivo era riscrivere la legge per la concessione della cittadinanza, in modo da ridurre da dieci a cinque anni il tempo di residenza legale in Italia necessario per presentare la domanda. Era il referendum su cui più avevano investito il Pd, Sinistra italiana, i radicali di Riccardo Magi e associazioni come l’Arci, le Acli e numerose ong, anche d’ispirazione cattolica. Conte, pur annunciando che avrebbe votato «Sì» a titolo personale, in questo caso aveva lasciato «libertà di coscienza» a eletti ed elettori del M5S.

Bene, anzi male per i referendari. Mentre i votanti favorevoli a cambiare la legislazione sul lavoro oscillano attorno all’88%, con piccole differenze tra i diversi quesiti, quelli che si sono espressi in favore della riforma della cittadinanza si sono fermati al 65,4%: non arrivano a 9 milioni. Gli altri, quasi il 35%, pur votando, lo hanno fatto per dire che le regole non devono cambiare. Ed è andata così ovunque: ha messo la croce sul «No» alla cittadinanza facile il 37,3% dei votanti in Lombardia, il 36% in Piemonte, il 35,7% in Emilia-Romagna, il 34,6% in Liguria, il 33% in Toscana, il 31% nel Lazio. Questi 3 milioni abbondanti di «Sì» in meno sulla scheda gialla, questo 23% di differenza con i quesiti sul Jobs Act, possono indicare due cose, l’una delle quali non esclude l’altra.

La prima è che tra coloro che hanno votato c’è una quota non irrilevante di elettori di destra. Che vogliono cambiare la normativa sul lavoro perché spinti da motivi personali o sindacali, ma non intendono sentir parlare di altre aperture agli immigrati. Se è così, a maggior ragione, sbagliano quelli che a sinistra s’intestano i «15 milioni» (in realtà 14, come visto) che sono andati ai seggi: sarebbero parecchi di meno, in realtà. L’altra ipotesi è che una quota ampia degli elettori di sinistra che hanno votato i referendum la pensi all’opposto di Schlein e compagni sulla politica per l’immigrazione, argomento che è in cima all’agenda del Pd e dei partitini alleati. In ogni caso, quel 34,6% di «No» è una brutta notizia per la segretaria. E va da sé che ogni pretesa di cambiare la legge sulla cittadinanza è stata seppellita dal voto di ieri. Complimenti alla stratega.