Affari Tuoi cambia orario: cosa sta succedendo in Rai

Novità in casa Rai 1: Affari Tuoi cambia orario. La puntata di martedì 10 giugno prenderà il via alle ore 21.05. Il motivo? Un evento speciale che viale Mazzini trasmetterà in diretta dal Porto Antico di Genova, ossia "Buon vento Italia!". Si tratta di uno spettacolo condotto da Antonella Clerici, che celebra la Festa della Marina e il ritorno della nave Amerigo Vespucci. L’evento unirà l’Italia dell’Opera, già Patrimonio Mondiale UNESCO, e l’Italia della Cucina, candidata per il prestigioso titolo nel 2025.

Ma questa non è l'unica novità, visto che la programmazione estiva è destinata a subire diversi cambiamenti al palinsesto. Molti programmi, compresi quelli più amati dal pubblico, andranno in pausa. Tra questi “Unomattina”, “Storie Italiane” ed “È Sempre Mezzogiorno” hanno già chiuso i battenti a fine maggio. Anche “Domenica In” di Mara Venier ha terminato la sua stagione in anticipo, l’11 maggio.