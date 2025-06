Garlasco, salta il patto tra Poggi e pm: cambia tutto

Una situazione difficile per i signori Poggi. "Ora basta", aveva detto la mamma di Chiara, Rita Preda, al Corriere della sera la scorsa settimana, riferendosi alle voci velenose su sua figlia. A far irritare i due genitori oggi è stato il fatto che il nuovo blitz degli investigatori sia avvenuto in diretta mediatica. "L’accordo che era stato preso prevedeva che l’ispezione avvenisse in modo riservato - ha spiegato Giuseppe Poggi - ma così non è stato. Ancora una volta i giornalisti hanno preceduto gli inquirenti".

In un comunicato degli avvocati della famiglia della vittima, si sottolinea quanto il tutto sia diventato insostenibile. "Anche questa mattina, come sempre in passato, i genitori di Chiara hanno aperto le porte della loro casa agli inquirenti, come era stato loro richiesto per le vie brevi - si legge nel testo -. Giuseppe e Rita ancora una volta sono rimasti amaramente sorpresi nel riscontrare che il relativo decreto di ispezione era stato reso immediatamente disponibile alla stampa e non a loro, in un contesto nel quale la procura di Pavia si era formalmente impegnata a garantire la riservatezza della verifica investigativa". Il patto con i pm, insomma, sarebbe saltato.