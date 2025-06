Becker-choc sul futuro di Sinner: "Brutale, niente di peggio"

Perdere la finale dell’ultimo Roland Garros, dopo aver avuto tre palle match per chiuderla nel quarto set, fa malissimo a Jannik Sinner, come dichiarato dall’altoatesino dopo la sfida. Così la pensa anche Boris Becker, che a TNT Sports, in una lunga intervista, ha rincuorato l’azzurro: “Per Sinner questa partita è qualcosa di brutale — ha detto — Perdere una finale di un Grande Slam con dei match point è qualcosa di molto difficile. Ha persino servito per il match. Penso che non ci sia niente di peggio, ma può essere orgoglioso della sua prestazione. La verità è che si è comportato da campione, ha lottato e ha giocato il suo miglior match su un campo in terra battuta fino ad ora. Questo accadrà ancora, forse Jannik sarà più fortunato la prossima volta”.

Elogi sono andati inevitabilmente anche a Carlos Alcaraz e sulla sua incredibile rimonta sotto di due set: “È stato quasi un miracolo che Carlos abbia finito per vincere questa partita — ha aggiunto Becker — visto che Jannik l’aveva in pugno e stava giocando un tennis quasi perfetto”. Quel che è certo è che questa finale rimarrà impressa negli annali del tennis: "Credo sia stato il miglior match che abbia mai visto dal vivo — ha aggiunto — Il livello di tennis era irreale. È una grande lezione per i ragazzi a casa, il modo in cui si sono comportati e l’atteggiamento che hanno mostrato per tutto il tempo. Non hanno trovato una sola scusa per cinque ore e mezza. Hanno colpito la palla alla perfezione, non li ringrazieremo mai abbastanza. Hanno dato il 100%, per la prima volta in vita mia mi sarebbe piaciuto vedere un pareggio“.