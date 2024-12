Ischia, "maledetto": massacra di botte la compagna a Natale, esplode l'ira di Salvini

28 dicembre 2024 a

"Ti taglio la testa": una donna di 42 anni è stata massacrata di botte dal compagno nel giorno di Natale. È successo nella loro casa a Ischia, dove però un intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di evitare il peggio e a salvare la donna. A commentare la notizia è stato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che sulla piattaforma X ha scritto: "Maledetto. E ora punizione esemplare. Complimenti ai Carabinieri per il pronto intervento".

Nel momento in cui la donna è riuscita a fuggire dall'uomo, 46 anni, l'auto dei carabinieri della stazione di Forio di Ischia stava percorrendo le strade della cittadina isolana. Per questo le forze dell'ordine sono riuscite subito a darle una mano. La vittima è sbucata all'improvviso da un viale: era in evidente stato di agitazione, barcollava ed era ferita. In particolare, perdeva sangue dal sopracciglio, presentava un grosso livido sullo zigomo gonfio e un taglio sanguinante sulla mano. Alla vista dei carabinieri ha immediatamente chiesto aiuto urlando.

L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la donna, spesso vittima di offese e violenze durante i dieci anni di relazione, aveva deciso di lasciare il compagno una volta per tutte e di andare via. Lui, però, non glielo avrebbe permesso. Lei avrebbe indossato il cappotto e avrebbe provato ad aprire la porta ma lui l'avrebbe afferrata e riportata in casa.