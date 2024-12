Meteo Giuliacci, gelo siberiano in Italia?Occhio al Buran, cosa sta per succedere

29 dicembre 2024 a

La Siberia in Italia? Delle ondate di gelo potrebbero arrivare nel Paese per via del vento Buran, che si sposterà permettendo presumibilmente l'ingresso di masse d'aria veramente fredde nel territorio dello stivale. Questo evento atmosferico, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it, è una delle manifestazioni più intense del rigido inverno eurasiatico, legato alla presenza dell’Anticiclone termico russo-siberiano. Quest'ultimo si espande sulle enormi steppe dell'Asia Centrale durante i mesi invernali, dando origine a una massa d’aria gelida che può arrivare anche sotto i 50 gradi sottozero.

Tra i fattori determinanti del Buran c'è la formazione di particolari configurazioni bariche, come il cosiddetto “Ponte di Weikoff”. Quest'ultimo, che prende il nome dal meteorologo russo che ne descrisse le dinamiche, si forma quando l’Anticiclone delle Azzorre si espande verso nord-est, inglobando la Scandinavia. Questo processo permette la connessione con l’Anticiclone russo-siberiano. E tutto questo finisce col generare un massiccio ponte anticiclonico, che si estende dall’Atlantico fino alle pianure della Russia europea e ai bassopiani siberiani. Di qui lo spostamento delle gelide masse d’aria siberiane verso l’Europa. E in questo contesto il Buran rappresenta il veicolo principale per il trasporto delle correnti fredde.

In ogni caso, il percorso dell’aria fredda tipica del Buran prima di raggiungere l’Italia è piuttosto lungo: inizia nei bassopiani della Siberia Occidentale e, in alcuni casi, nelle steppe innevate del Kazakistan e della Siberia Centrale. Attraverso le pianure della Russia europea, poi, queste masse d’aria si spostano verso l’Europa centro-orientale. L'arrivo in Italia, comunque, rappresenta un evento raro e i suoi effetti sono significativi. Si registrano spesso drastici abbassamenti di temperatura, con cali che possono raggiungere i 10-12°C in meno di 24 ore. A questi fenomeni si accompagnano venti intensi e, talvolta, nevicate abbondanti, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Tuttavia, come spiega Giuliacci, è ancora presto per dire se questo vento gelido siberiano riuscirà a raggiungere l’Italia nei prossimi giorni e con quale intensità.